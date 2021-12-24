برشلونة يتحرك لضم المغربي نصير مزراوي

2021/12/24 | 11:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

بدأ نادي برشلونة، محادثات مع أياكس، للتعاقد مع الظهير الأيمن المغربي، نصير مزراوي، عند فتح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وينتهي عقد مزراوي مع أياكس، في نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق بشأن تجديد العقد، ويقترب اللاعب المغربي من الرحيل عن هولندا وخوض تجربة جديدة في أوروبا.

وذكر موقع “90min”، أن برشلونة يتفاوض لضم مزراوي ذي الـ 24 عاما، بشكل مجاني مع نهاية عقده في الصيف المقبل، أو انتدابه في يناير المقبل من خلال عقد صفقة تبادلية سينتقل بموجبها الظهير الأيمن للفريق الكتالوني، الأمريكي سيرجينو ديست، لأياكس.

وأكد “90min”، أن أياكس يرفض التفريط في مزراوي في الوقت الحالي، ويصر على بقائه حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.

ولكن إدراج ديست (21 عاما) في الصفقة قد يغير الأمور، لاسيما وأن الأخير تألق بشكل لافت مع أياكس قبل انضمامه لبرشلونة في العام الماضي.

ووفقا لـ”90min”، فهناك معضلة كبيرة قد تعرقل إجراء صفقة تبادلية بين برشلونة وأياكس، تتعلق بتقييم كلا من مزراوي وديست، حيث يحظى اللاعب المغربي بتقييم عال، لكنه سيكون متاحا مجانا بعد ستة أشهر من الآن، بينما يرتبط ديست بعقد مع برشلونة حتى العام 2025، وتم التعاقد معه مقابل 24 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.

وفي حال نجاح برشلونة في ضم مزراوي، الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر، في يناير المقبل، فستكون هذه الخطوة ذكية من الفريق الكتالوني، الذي يعاني على مستوى خط الدفاع ولاسيما في الرواق الأيمن.

وحافظ برشلونة على شباكه نظيفة في ثلاث مباريات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث تلقى 22 هدفا في 18 مباراة، وهو ما جعل الفريق يحتل المركز السابع في جدول ترتيب “الليغا”.

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