السعودية تمنح تأشيرات لـ3 دبلوماسيين إيرانيين لتمثيل بلادهم بمقر ’التعاون الإسلامي’

2021/12/24 | 12:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف مسؤول بوزارة الخارجية السعودي، الجمعة، عن منح بلاده تأشيرة لـ3 دبلوماسيين إيرانيين لتمثيل بلادهم في منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

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جاء ذلك في تصريح للمسؤول السعودي لـCNN حيث قال: "وافقت المملكة العربية السعودية على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين كجزء من إجراء روتيني لممثلي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها في جدة".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان قد قال في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، الخميس ، إن الحكومة السعودية وافقت الأسبوع الماضي على إصدار تأشيرات دخول للدبلوماسيين الذين من المقرر أن يعملوا في مقر منظمة المؤتمر الإسلامي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ويذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن أولويات السياسة الخارجية لبلاده ستشمل تحسين العلاقات مع دول الخليج المجاورة، والسعي لإعادة فتح السفارات مع السعودية

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