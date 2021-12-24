بينهم 4 لاعبين عرب..الكشف عن تشكيلة اللاعبين المثالية لقارة إفريقيا 2021

2021/12/24 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن التشكيلة المثالية لنجوم قارة إفريقيا خلال عام 2021، إضافة إلى قائمة اللاعبين البدلاء، والمدير الفني الأفضل في القارة السمراء.

ودخل التشكيلة المثالية أربعة من اللاعبين العرب وهم: النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والمغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان، والتونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي المصري.

وعلى دكة البدلاء، ظل المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح هداف السد القطري.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية للعام 2021 في القارة الإفريقية:

لحراسة المرمى: السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)

لخط الدفاع: المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، السنغالي خاليدو كوليبالي (نابولي)، التونسي علي معلول (الأهلي المصري)

لخط الوسط: المالي أمادو هايدارا (لايبزيغ)، السنغالي إدريسا غاي (باريس سان جيرمان)، الإيفواري فرانك كيسييه (ميلان)

لخط الهجوم: المصري محمد صلاح (ليفربول)، الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، الإيفواري سيباستيان هالير (أياكس أمستردام)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول).

في حين يتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

الكاميروني أندريه أونانا (أياكس أمستردام)، الإيفواري إيريك بايلي (مانشستر يونايتد)، الكاميروني جويل ماتيب (ليفربول)، الغاني توماس بارتي (أرسنال)، الغيني نابي كيتا (ليفربول)، الجزائري بغداد بونجاح (السد)، المغربي حكيم زياش (تشيلسي).

واختير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي المصري، كمدرب العام 2021 في القارة السمراء.

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