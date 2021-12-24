اعتقال اربعة دواعش متسللين جنوب الموصل

2021/12/24 | 12:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعتقلت القوات الأمنية اربعة دواعش متسللين في قضاء الحضر غرب الموصل.وقال مصدر في الشرطة للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/أن"القوات الأمنية القت القبض على الدواعش المتسللين على خلفية معلومات استخباراتية أفادت بتواجدهم داخل القضاء ".واضاف ان" القوات الأمنية طوقت مكان تواجدهم واعتقلتهم بالحال"./انتهى

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