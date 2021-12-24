استقالة مدير مستشفى الزهراء في محافظة النجف الاشرف

2021/12/24 | 12:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ افادت اوساط محلية في محافظة النجف الاشرف ، اليوم الجمعة ، ان مدير مستشفى الزهراء التعليمي في المحافظة قاسم الموسوي قدم استقالته من منصبه ./انتهى5

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