بلجيكا تؤكد إغلاق مفاعلاتها النووية السبعة بحلول العام 2025

2021/12/24 | 12:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 16 كانون الاول/ديسمبر 2021 لرئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو © تصوير مشرك/ا ف ب كنزو تريبويار بروكسل (أ ف ب) – تعتزم بلجيكا وقف مفاعلاتها النووية السبعة الحالية كما هو مخطط بحلول العام 2025 لكنها لن تغلق الباب أمام جيل جديد من الطاقة النووية، بحسب اتفاق تم التوصل […]

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