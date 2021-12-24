كوريا الجنوبية تصدر عفوا خاصا عن الرئيسة السابقة المسجونة بارك كون-هيه

2021/12/24 | 12:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيسة السابقة بارك كون-هيه © اف ب/ارشيف اد جونز سيول (أ ف ب) – أعلن وزير العدل الكوري الجنوبي الجمعة إصدار عفو خاص عن الرئيسة السابقة بارك كون-هيه التي تقضي حكما بالسجن مدة 20 عاما بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة أطاحت بها من الحكم سنة 2017.وأدرج اسم بارك ضمن قائمة ضمّت أشخاصا […]

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