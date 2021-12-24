الصحة تدعو إلى توخي الحذر والحفاظ على التباعد في أماكن احتفالات أعياد رأس السنة

2021/12/24 | 12:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزار الصحة،اليوم الجمعة، بياناً بشأن الاجراءات الوقائية في أعياد رأس السنة فيما دعت المواطنين كافّة إلى توخي الحذر والالتزام بالاجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني.

وذكر بيان الوزارة أن”خطورة الوضع الوبائي العالمي وما يكتنفه من تحديات خطيرة نتيجة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون مع ارتفاع سريع وكبير في نسب الإصابات في أغلب البلدان حيث تجاوز عدد البلدان التي سجلت الإصابة بالمتحور الجديد قرابة المئة دولة”.

وأضاف أنه “من منطلق مسؤوليتنا القانونية والاخلاقية لحماية شعبنا العزيز من دخول وانتشار هذا المتحور الجديد، دعت الوزارة المواطنين كافّة إلى توخي الحذر والالتزام بالاجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني عند تواجدهم في أماكن الاحتفالات بأعياد رأس السنة الجديدة والاسراع الى المنافذ التلقيحية لأخذ اللقاحات الآمنة”.

ودعت الوزارة وفقاً للبيان “القائمين على الأماكن العامة كالنوادي والمتنزهات وقاعات الاحتفالات والمطاعم والمقاهي للالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وذلك بمنع دخول غير الملقحين الى تلك الاماكن، إضافة الى توفير جميع المستلزمات الوقائية من الكمامات والمعقمات وكذلك الالتزام بالمسافات الكافية بين الطاولات ومنع اكتظاظ المرتادين لتلك الاماكن”.

وشدد على أن”الوزارة تكرر تأكيدها على أن اللقاح هو السبيل الأنجع لمقاومة الموجة القادمة ،وأن كميات اللقاحات المتوفرة حاليا في جميع المنافذ التلقيحية تكفي لتغطية جميع الفئات المستهدفة، فعلى المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح لحد الآن الإسراع في التوجه لتلقي اللقاح في أقرب فرصة ممكنة لحماية أنفسهم والمجتمع من خطر الوباء”.

وأشار الى أنه” لا ننسى أبطال الجيش الأبيض من ملاكاتنا الطبية والصحية والادارية والهندسية والفنية في بداية العام الجديد فلهم كل الثناء والعرفان ونتقدم لهم بالشكر على الجهود التي بذلوها طيلة العامين الماضيين من عمر الوباء وهم يجاهدون في مختلف الجبهات ضد هذه الجائحة الخطيرة،مشيراً الى أن”الوزارة تتقدم بالشكر والتقدير لكل الجهات الحكومية وغير الحكومية التي ساندت وزارة الصحة”.

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