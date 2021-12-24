2021/12/24 | 12:23 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء: لدينا خطة لمعالجة مشكلة عطل المحولات الصغيرة وسنبدأ باختبارها في بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/24 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: لدينا خطة لمعالجة مشكلة عطل المحولات الصغيرة وسنبدأ باختبارها في بابل) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: لدينا خطة لمعالجة مشكلة عطل المحولات الصغيرة وسنبدأ باختبارها في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).