شاهد.. مطاردة ليلية تنتهي باعتقال تاجر مخدرات 'خطير' في بغداد

2021/12/24 | 12:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الامن الوطني، الجمعة، القبض على أحد تجار المخدرات في العاصمة بغداد.

وبحسب الجهاز، فأن التاجر كان بحوزته 10 كيلوغرامات من المخدرات موضوعة داخل سيارته.

وبث الجهاز، مشاهد من عملية القبض على المتهم، وجانبا من اعترافاته.

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