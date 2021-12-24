وزارة الخارجية تباشر بإصدار جوازات للعراقيين المقيمين في الصين

2021/12/24 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت وزارة الخارجية و عبر سفارة

جُمهورية العراق في بكين وبالتنسيق مع

فريق من وزارة الداخلية (الحقيبة

المتنقلة) وبعد انتهاء مدة الحجر الصحي

البالغة (21) يوماً، في مدينة كوانجو

الصينية بتاريخ 21/12/202

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