دائرة الألغام تبحث انطلاق أعمال المسح والتطهير في مطار ذي قار

2021/12/24 | 12:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعبحثت دائرة شؤون الألغام،اليوم الجمعة، انطلاق أعمال المسح والتطهير للألغام والمخلفات الحربية في مطار ذي قار المدني. وقال مدير عام دائرة شؤون الألغام المهندس ظافر محمود خلف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، إن "اجتماعاً رسمياً عقد في مقر مديرية بيئة ذي قار ضم كل من النائب الثاني لمحافظ ذي قار رافع فائق الشامي ومدير المركز الأقليمي الجنوبي لشؤون الألغام نبراس فاخر مطرود وممثل عن سلطة الطيران المدني فضلاً عن مدير مديرية بيئة ذي قار وممثل عن مديرية الدفاع المدني،حيث جرى خلال الاجتماع التطرق الى أهمية تحديد مساحة أولية للبدء بأعمال المسح والتطهير لموقع المطار ليتسنى منحه الموافقات البيئية المطلوبة".وأضاف أن" السياقات المعتمدة تقضي بضرورة قيام دائرة شؤون الألغام بمفاتحة الجهات الوطنية المتمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية بهدف التعرف عن مدى امكانيتهم للقيام بإنجاز هذا العمل، مبيناً أنه" سيصار الى مفاتحة آثار ذي قار أيضاً وذلك لغرض الوقوف على الإجراءات المتعلقة بالآثار التي سيتم العثور عليها ضمن المطار".وتابع أن" ثمة أولويات ينبغي أن تزودنا بها سلطة الطيران المدني ليتسنى لنا الشروع بالعمل ،فضلاً عن أهمية أن يعهد الى جهة خارجية بأعمال السيطرة النوعية على أعمال المسح والأزالة التي ستتم المباشرة بها ضمن هذا الموقع المهم".

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