حبة الدواء الثانية للعلاج من كوفيد-19.. أذنت لها إدارة الغذاء والدواء بالاستخدام

2021/12/24 | 12:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعطت إدارة الغذاء والدواء الخميس، حبة الدواء المضادة للفيروس "كوفيد-19" لشركة "ميرك"، مولنوبيرافير، وذلك "لمعالجة الإصابة بمرض خفيف إلى متوسط جراء الإصابة بكوفيد-19 لدى البالغين الذين ظهرت نتائج فحوصهم المخبرية موجبة.

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