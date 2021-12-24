كردستان تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول المواطنين عبر بوابة فيشخابور الحدودية

2021/12/24 | 12:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت الإدارة الأمنية للمنافذ الحدودية في إقليم كردستان، الجمعة، تعليمات لدخول المواطنين إلى بوابة فيشخابور الحدودية.

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وجاء في بيان للإدارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الأول 2021)، أنه "اليوم الجمعة يسمح بتاريخ 24/12/2021 لمن يحملون جوازات سفر أوروبية وأجنبية مما يعني أولئك الذين فروا من غرب كردستان من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء من خلال نقطة وليد الحدودي".

واضاف البيان "يوم السبت 25/12/2021، لن يسمح إلا لمن يحملون بطاقة إقامة في إقليم كردستان بالعودة إلى ديارهم من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 مساء من خلال نقطة وليد".

وأشار إلى أن "هذه التعليمات تشمل فقط أولئك الذين فروا رسميا من غرب كردستان عبر بوابة بيشاور، وهذه الإجراءات تقتصر على العودة إلى إقليم كردستان"، مبينا أنه "لا يمكن تمديد هذه الأوقات المشار إليها بأي شكل من الأشكال".

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