اوميكرون يلغي اكثر من 100 رحلة لشركة طيران اميركية عشية اعياد الميلاد

2021/12/24 | 12:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

ألغت شركة “يونايتد إيرلاينز” إحدى أكبر شركات الطيران الأميركية، أكثر من 100 رحلة طيران عشية ​عيد الميلاد​، بسبب نقص الموظفين جراء تفشي المتحور “​أوميكرون​” وزيادة ​الإصابات​ بالفيروس.

ولفتت الشركة في بيان، إلى “أننا نأسف لاضطرارنا إلى إلغاء بعض الرحلات، ونبلغ مسبقا العملاء المتضررين.



ونعتذر عن ذلك، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة حجز (التذاكر) لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، وإرسالهم (إلى الأماكن التي خططوا لها) لقضاء عطلتهم”.

وتعد الأيام التي تسبق عيد الميلاد الأكثر ازدحاما من حيث عدد الركاب، كما هو الحال في يومي 2 و3 كانون الثاني، عند عودة الناس بعد احتفالات ​عيد رأس السنة​.

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