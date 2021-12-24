الفتح يدعو الحكومة لاستثمار مبالغ ديون الكويت في هذه المجالات

2021/12/24 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا تحالف الفتح، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية بعد إنهاء ملف الديون الكويتية واستثمار هذه المبالغ في تطوير القطاع الانتاجي.

وقال عضو التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "يتوجب على الحكومة العراقية استثمار انهاء ملف الديون الكويتية في دعم وتطوير القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة وتأهيل المعامل المعطلة لتوفير فرص العمل للعاطلين".

وأضاف، أن "العراق مقبل على كارثة بسبب اعتماد اقتصاده بشكل كامل على النفط والذي يتم تدفع عائدته فقط كرواتب للموظفين".

وأشار الفتلاوي إلى أن "الفائض من المبالغ بعد تسديد ديون الكويت كبيرة جداً ويمكن للحكومة ان تحقق تقدماً اقتصادياً في حال تم وضع رؤية مستقبلية صحيح لاستثمار تلك الأموال".

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