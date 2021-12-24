2021/12/24 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس العراق..انخفاض بدرجات الحرارة وضباب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. انخفاض بدرجات الحرارة وضباب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. انخفاض بدرجات الحرارة وضباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).