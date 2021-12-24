وفاة الكاتبة والصحافية الأميركية جوان ديديون عن 87 عاما

2021/12/24 | 12:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك,-(أ ف ب) – توفيت الكاتبة والصحافية الأميركية جوان ديديون التي اشتُهرت بقصصها عن كاليفورنيا في ستينات القرن الماضي، الخميس في نيويورك عن 87 عاما، على ما أعلنت الدار الناشرة لأعمالها.وأشارت دار “نوف-بنغوين راندوم هاوس” إلى أن الكاتبة والصحافية ومؤلفة السيناريو في أفلام هوليوودية كثيرة توفيت في منزلها في مانهاتن جراء […]

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