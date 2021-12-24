بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد ضم رونالدو

2021/12/24 | 12:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد حارس يوفنتوس السابق، جيانلويجي بوفون، أن الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم فقد هويته الجماعية بعد ضم رونالدو في 2018.

أحرز رونالدو الذي عاد إلى مانشستر يونايتد هذا الموسم، 101 هدف في 135 مباراة مع يوفنتوس، ونال لقب الدوري مرتين، لكن الفريق فشل في عبور دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في ثلاثة مواسم مع المهاجم البرتغالي.

ورحل بوفون عن يوفنتوس الصيف الماضي، ليعود إلى بارما الذي بدأ معه مسيرته قبل نحو عقدين من الزمن.

ولعب بوفون موسم 2018-2019 مع باريس سان جيرمان، ونال لقب الدوري الإيطالي عشر مرات.

وقال بوفون لشبكة تي.يو.دي.إن الأمريكية: “يوفنتوس أتيحت له فرصة الفوز بدوري الأبطال في الموسم الأول لرونالدو عندما كنت مع باريس سان جيرمان، لكني لم أفهم ماذا حدث؟”.

وتابع: “عندما عدت للعب مع رونالدو لعامين كانت الأمور تسير على ما يرام، لكن أعتقد أن يوفنتوس فقد هويته”.

وأضاف: “بلغنا نهائي دوري الأبطال في 2017، لأننا كنا نملك خبرة كبيرة، لكن فوق كل هذا كنا وحدة واحدة، وكانت هناك منافسة على جميع المراكز في تشكيلة قوية، فقدنا ذلك مع رونالدو”.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في الدوري هذا الموسم، متأخراً بفارق 12 نقطة عن حامل اللقب، إنتر ميلان.

ويستضيف يوفنتوس منافسه نابولي في 6 من يناير (كانون الثاني)، عند استئناف البطولة بعد العطلة الشتوية.

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