المفوض العام للأونروا يحذر من انهيار الوكالة

2021/12/24 | 12:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من احتمال انهيار الوكالة الأممية، قائلاً إن “النقص طويل الأمد في تمويل الوكالة بات يمثل الآن تهديداً وجودياً”، وفق ما نقلته وكالة “معا” الفلسطينية.

وقال فيليب لازاريني، في رسالة مفتوحة إلى اللاجئين الفلسطينيين، أمس الخميس، بثها مركز أخبار الأمم المتحدة، إن النقص المزمن والجسيم في التمويل قد يؤدي إلى انهيار الوكالة الأممية.

وأضاف “اليوم، بلغ التقشف حده الأقصى وأصبح يؤثر على جودة خدماتنا، ويصل التقشف إلى حده الأقصى عندما لا نتمكن من زيادة عدد اللاجئين الفقراء الذين نستطيع دعمهم في وقت يتفشى فيه الفقر”.

وتابع “أن يصل التقشف إلى حده الأقصى عندما نضع 50 طفلاً في غرفة صفية واحدة أو نترك الأطفال الأشد حرماناً دون وسائل نقل أو قرطاسية.



يصل التقشف إلى حده الأقصى عندما لا يتمكن الطبيب من قضاء أكثر من ثلاث دقائق مع المريض.



ويصل التقشف إلى حده الأقصى عندما يكون العديد من المعلمين وعمال النظافة عاملين بالمياومة”، مضيفاً “هؤلاء هم موظفون في الخطوط الأمامية ويؤلمني حقاً أن الأونروا لا يمكنها حتى الآن منحهم وظائف أكثر استقرارا”.

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