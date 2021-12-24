كربلاء: انتحار شاب في العقد الثاني من عمره بظروف غامضة

2021/12/24 | 12:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم شخص يبلغ من العمر 17 عاما، الجمعة، على الانتحار في ظروف غامضة بمحافظة كربلاء.

وافاد مصدر امني لـNRT عربية، (24 كانون الاول 2021)، بان "شابا يبلغ من العمر 17 عاما، انتحر شنقا في منطقة الحر الصغير".

واضاف، ان "الشاب من مواليد 2004، انتحر في ظورف غامضة، ما دفع الاجهزة الامنية الى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

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