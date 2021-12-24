البيت الأبيض:مهام جديدة للقوات الأمريكية في العراق

2021/12/24 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، الجنرال جون برينان بقاء القوات الأميركيّة في العراق بعد موعد الانسحاب المقرّر، بالمرحلة الجديدة الّتي ستمارس خلالها تلك القوات مجموعة من المهام الجديدة.

وأكد بيرنان، إن القوات الأميركية لن تنسحب من العراق، وستبقى لممارسة مهامّ عملها الجديدة التي أُنيطت بها، وإن الأوامر الأميركية من البيت الأبيض تضمّنت تغييراً في مهمة هذه القوات، وليس سحبها من العراق.

مضيفا ان المهام الجديدة، تتمثّل بدعم القوات العراقية وتدريبها وتطويرها، ويؤكّد أنَّ بقاء هذه القوات يأتي بطلب رسمي مباشر من الحكومة العراقية في بغداد.

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