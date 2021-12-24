شاهد.. مسؤول يسبح 12 ساعة في البحر بعد تحطم مروحيته

2021/12/24 | 12:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا رئيس الشرطة العسكرية في مدغشقر، سيرج جيلي، من حادث تحطم مروحية، حيث تمكن من السباحة لمدة 12 ساعة بعد سقوط الطائرة في البحر، وكانت المروحية في مهمة بحث وانقاذ بعد غرق سفينة شحن محملة وعلى متنها 138 شخصا الاثنين.في حين لقي ما لا يقل عن 83 شخصا مصرعهم في حادث السفينة قبالة سواحل مدغشقر.

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