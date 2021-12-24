"الزراعة" العراقية توضح قوانين عمل المجازر ومعايير استيراد اللحوم

2021/12/24 | 12:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوضحت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، قوانين عمل المجازر فيما حدّدت معايير استيراد اللحوم.وقال مدير قسم الإشراف الصحي على المجازر في دائرة البيطرة ماجد خلف، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد المجازر العاملة فعلياً 52 مجزرة …

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