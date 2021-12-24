حزب برزاني يكشف سبب اللقاءات مع الإطار التنسيقي برئاسة المالكي

2021/12/24 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الجمعة، أن اللقاءات الأخيرة التي عقدها قادة الحزب مع وفد الإطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي هي تشاورية.

وقال ممو زيني في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "لم نعقد أي اتفاق حتى الآن ولم ننضم لتحالف معين، ومايطرح في حدود التشاور".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي وزعيمه مسعود بارزاني كان ولايزال يلعب دورا مهما في تهدئة الأوضاع وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة، ونحن نرفض الاصطاف مع طرف ضد طرف آخر".

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