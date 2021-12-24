مسؤول حكومي : السيول المائية المرتقبة ستهدر بسبب خروج سدي مندلي وقزانية عن الخدمة

2021/12/24 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أكدت مديرية ناحية مندلي في محافظة ديالى ان السدين الاروائيين الحدوديين غير مؤهلين لخزن السيول المائية المرتقبة بسبب خروجهما عن الخدمة .وقال مدير ناحية مندلي / وكالة / مازن اكرم لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الترسبات الطينية المتراكمة في سدي مندلي وقزانية شرق ديالى منذ سنوات ادت الى خروجهما عن الخدمة وعدم امكانية استيعاب السيول المائية الايرانية المرتقبة على الرغم من البدء بالمراحل الاولى لكري سد مندلي وانتهاء العمل بمرحلة التجفيف لكن فرق كشف ومسح الالغام لم تباشر بعملها وبذلك سيكون هناك هدر واضح بكميات كبيرة من السيول المائية التي ستذهب صوب الوديان نحو هور (شبيحة) في حدود محافظة واسط".واضاف ان العمل بانشاء جسر كبير على وادي "ترساق" في الشريط الحدودي بكلفة مليار دينار مستمر وسينجز في الايام المقبلة من اجل تفادي قطع طريق ديالى – واسط باتجاه قضاء بدرة مع قدوم السيول السنوية./انتهى

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