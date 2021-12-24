الاطاحة بأرهابي خطير قرب خانقين

2021/12/24 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعلن مصدر امني عن الاطاحة بارهابي خطير قادما من أقليم كردستان صوب ديالى.وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوة امنية مشتركة وبكمين نوعي تمكنت من القبض على ارهابي خطير مرتبط بتنظيم داعش أثناء محاولته الانتقال من قضاء كلار الى خانقين شمال شرق بعقوبة .واضاف ان عملية القبض جرت وفق معلومات استخبارية حددت مسار دخول الارهابي المتورط بجرائم أرهابية وخطف ./انتهى

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