2021/12/24 | 13:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت اليابان اليوم الجمعة، إنها لن ترسل وفداً حكومياً لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين العام المقبل، في خطوة لم تصل إلى حد مقاطعة دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة للأولمبياد لكن من المرجح أن تعمق التوتر مع الصين.

وأصبحت المقاطعة، التي تقودها واشنطن وتشمل بعض حلفائها، أحد القضايا الحساسة لليابان، الشريك الوثيق للولايات المتحدة والتي تربطها في الوقت نفسه علاقات اقتصادية قوية بالصين.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في إفادة صحفية، إن طوكيو لن ترسل وفداً حكومياً إلى الأولمبياد الذي يبدأ في فبراير (شباط)، وبدلاً من ذلك سترسل بعض المسؤولين الذين لهم صلة مباشرة بالألعاب ومنهم السياسي سيكو هاشيموتو، رئيس اللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو 2020 وكذلك رئيسي اللجنتين الأولمبية والبارالمبية المحليتين.

وترجع المقاطعة الدبلوماسية من قبل الولايات المتحدة وغيرها من البلدان إلى مخاوف بشأن حقوق الإنسان في الصين، لكن اليابان اتخذت موقفاً أقل حدة بهذا الشأن.

التالي

منذ ساعة واحدة

المفوض العام للأونروا يحذر من انهيار الوكالة

منذ ساعتين

مقتل جنديين باكستانيين في بلوشستان

منذ 3 ساعات

جونسون يحض البريطانيين على أخذ اللقاح

منذ 4 ساعات

تركيا تجمد أرصدة 770 شخصاً ومؤسسة مقرها أمريكا

منذ 4 ساعات

اليابان وأمريكا تضعان خطة لمواجهة أي طارئ في تايوان

منذ 5 ساعات

لا اتفاق على محادثات جديدة بين بايدن وبوتين

منذ 14 ساعة

الكويت تضع شرطا لسفر مواطنيها خارج البلاد

منذ 15 ساعة

قيود جديدة لاحتواء كورونا في دولة عربية

منذ 16 ساعة

ألمانيا تسجل أول وفاة بمتحور “أوميكرون”

منذ 17 ساعة

المنسق الأوروبي يعلن موعد استئناف المحادثات حول النووي الإيراني

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان: لن نرسل وفداً حكومياً إلى أولمبياد بكين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان: لن نرسل وفداً حكومياً إلى أولمبياد بكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).