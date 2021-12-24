2021/12/24 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بأن

طهران دعمت دائما تشكيلَ برلمان قوي

وحكومة مقتدرة في العراق.

رئيسي قال خلال استقباله وزيرَ

الخارجية العراقية فؤاد حسين قال اِن

سياسة ايران المبدئية تَنص على دعم

ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الايراني : ندعم تشكيل برلمان قوي وحكومة عراقية مقتدرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الايراني : ندعم تشكيل برلمان قوي وحكومة عراقية مقتدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).