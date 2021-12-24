2021/12/24 | 13:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

وافق مجلس الوزراء المصري، على عدد من القرارات، من ضمنها اشتراطات خاصة بموسم العمرة لأشهر "رجب وشعبان ورمضان" من العام الهجري الحالي.

وتتضمن الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر "رجب وشعبان ورمضان"، من العام الهجري الحالي، للمعتمر وشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، أن يكون عمر المتقدم للعمرة تجاوز 12 عاما قبل بدء الرحلة، بالإضافة إلى وجود جواز السفر الخاص بالمسافر ساري المفعول لمدة عام على الأقل، وأن يكون حاصلا على أي من التطعيمات الخاصة بكورونا والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.

كما تضمنت الشروط تقديم صورة شخصية بقياس 4×6 بخلفية بيضاء للحصول على تأشيرة العمرة، والاستفسار من خلال البوابة المصرية للعمرة عن اسم الشركة التي حجز من خلالها، ويتأكد من أنه تم تفعيلها كشركة منظمة للعمرة لهذا العام على البوابة.

وأن تكون نتيجة تحليل pcr الخاص بكورونا سلبية، على أن يجريه قبل السفر للعمرة بـ 48 ساعة أو 72 ساعة، وفقا لما تحدده الضوابط المنظمة للعمرة، وأن تتعدى المدة ما بين موعد سفره للعمرة وحصوله على الجرعة الثانية للتطعيم نحو أسبوعين.

كما يشترط تقديم شهادة معتمدة بالـ"qr code"، من وزارة الصحة بنوع التطعيم الذي حصل عليه، وأن تكون الشركة المتقدم إليها هي إحدى الشركات الأعضاء في غرفة شركات السياحة.

المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تضع شروطا للراغبين في أداء العمرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تضع شروطا للراغبين في أداء العمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).