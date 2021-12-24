إلغاء 1600 رحلة جوية في العالم بسبب أوميكرون

2021/12/24 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى إلغاء آلاف رحلات الطيران على مستوى العالم إلى توجيه ضربة جديدة لموسم العطلات وسط تفشي متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

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