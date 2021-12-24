لا زال ترامب في البيت الابيض - عدنان الصباح

2021/12/24 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح لا زال الرئيس الامريكي ترامب يقود البيت الابيض اضعف الايمان فيما يخص القضية الفلسطينية فلم يتراجع بايدن نهائيا ولم يحاول حتى الاعلان عن التراجع عن كل ما اسسه ترامب لمستقبل القضية الفلسطينية بإجراءاته العدية ومنها اعلان القدس عاصمة لإسرائيل وهو القرار المتخذ اصلا من قبل الكونغرس ولم يقم ترامب سوى بالتوقيع عليه وادخاله حيز التنفيذ وحتى اعلان بايدن عن نيته اعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس لم يخر ......





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