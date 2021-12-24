2021/12/24 | 13:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ynBS-9AUhtg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. التعايش السلمي في إقليم كوردستان مثالاً على طاولة حوار هيئة حقوق الإنسان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل.. التعايش السلمي في إقليم كوردستان مثالاً على طاولة حوار هيئة حقوق الإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).