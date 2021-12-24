وكالة شؤون الشرطة توجز عملها خلال اسبوع

2021/12/24 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوجزت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2021/12/17 ولغاية 2021/12/24.

وقال بيان للوكالة تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم تنفيذ اوامر قبض 1581 وتم القبض على مطلقي العيارات النارية 9 واحالة متهمين الى المحاكم 117"، مشيرا الى "القبض على تجار ومروجي ومتعاطي 195 ".واضاف، انه "تم ازالة التجاوزات على 12 موقع اثري، واصدار 362 وثيقة عدم محكومية خارجية واصدار وثائق عدم محكومية داخلية عدد 398 ".

وتابع "تم طبع لوحات السيارات عدد 26425 واصدار اجازات سوق عدد 12500 واصدار سنوية السيارات عدد 29130".

واشار الى "1663 طالبي النجدة و21 حالات انسانية وفض مشاجرات عدد 886 وضبط عجلات مطلوبة عدد 53 فضلا عن 30 حالة تبرع بالدم ".

واضاف "تم القبض على 10 سراق وعلى 5 من حاملي الاسلحة غير المرخصة وعلى المخمورين الذين يعترضون سبيل المارة عدد 633 وعلى حالات العنف الاسري عدد 73".

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