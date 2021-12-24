العمليات المشتركة : لا أستعراض للجيش في 6 كانون الثانـي

2021/12/24 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / استبعدت قيادة العمليات المشتركة ، وجود أستعراض عسكـري في الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي 6 كانون الثاني المقبل .وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي ، في تصريح صحفي اليوم الجمعة ، " لا نتوقع حصول استعراض عسكري بمناسبة عيد تأسيس الجيش في 6 كانون الثاني المقبل ، وذلك للانشغال في محاربة داعش وبسبب الوضع السياسي "، مبينا " ستكون هنالك احتفالات غير مركزية خلال يوم تأسيس الجيش العراقي"./انتهى5

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