2021/12/24 | 13:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار، الجمعة، بالأسواق المحلية ومحال الصيرفة في بغداد والمحافظات الأخرى.

وذكرت مصادر مطلعة، اليوم (24 كانون الاول 2021)، إن سعر صرف الدولار شهد ارتفاعا في الأسواق المحلية ومحال الصيرفات في بغداد والمحافظات الأخرى، كما يأتي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يسجل ارتفاعا في الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يسجل ارتفاعا في الاسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).