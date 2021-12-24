جمعية الفنانين التشكيليين تستذكر الراحل كاظم حيدر

2021/12/24 | 13:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمة

تقيم جمعية الفنانين التشكيليين، يوم غد السبت، حفلا تأبينياً بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل الفنان الدكتور كاظم حيدر، على قاعة الجمعية.

وقال رئيس الجمعية الفنان قاسم سبتي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"هذا الحفل استذكار تجربة الراحل حيدر كاظم كفنان وتربوي في الفن، التي تشكل أهمية كبيرة للأجيال"، مشيراً الى أن "الجمعية ستتخذ من هذه التجربة تقليداً ثابتاً تستحضر من خلاله خلاصات عطاء التشكيليين الرواد".

وأوضح أن "الحفل يدار من قبل عضو الهيئة الإدارية لجمعية التشكيليين جواد الزيدي، ويحاضر فيها كل من زهير صاحب ونجم عبد حيدر وعاصم فرمان".

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