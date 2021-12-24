اعتزال... منع من العرض ورصاصة قاتلة في الكواليس.. إليكم أبرز الأزمات الفنية لعام 2021

2021/12/24 | 14:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد الجدل طوال العام 2021 حول مغني المهرجانات في مصر، وبعيداً عن المنع اختار المطرب الأردني أدهم النابلسي مؤخراً اعتزال الغناء نهائياً، وأثار إعلان المطربة المصرية آمال ماهر اعتزالها الغناء موجة من التعاطف، لكن اللغط الأكبر والذي استمر طويلاً أحدثه خبر اعتزال الفنّانة المصرية حلا شيحة.

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