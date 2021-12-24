2021/12/24 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الشرطة في شرق ألمانيا ، إن مكالمة من رجل مخمور قادتها إلى مخبأ أسلحة ومجموعة تذكارات نازية تشبه المذبح وتتضمن صورا لأدولف هتلر.

ودخل أفراد الشرطة شقة رجل عمره 53 عاما في بلدة ليمباخ-أوبرفرونا الواقعة قرب مدينة كيمنتس،بعد اتصاله بالشرطة طلبا للمساعدة، وبدا عليه الارتباك.

ووجد أفراد الشرطة مجموعة تتضمن أسلحة بيضاء ورصاصات وزينة تشبه المذبح لأغراض في غرفة المعيشة مع صور ورموز من العهد النازي ومنها صور لهتلر.

وأضافت الشرطة في بيان أن الألماني نقل إلى المستشفى، ثم فتشت شقته في وجود مالكها بعدها بيوم للاشتباه في انتهاك قوانين الأسلحة.

وصادرت الشرطة حزام ذخيرة وقبضات حديدية وثلاثة سكاكين من بين أغراض أخرى، وفق ما ذكرت “الأسوشيتد برس”.وتخلى الرجل طوعا عن أغراض أخرى لم تكن متعلقة بتهم جنائية، فضلا عن مواد متعلقة بالنازية، وفقا للشرطة.

وتحقق الشرطة في مصدر الأسلحة، كما قالت إن الرجل ليس لديه سجل تهم مشابهة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكالمة من رجل مخمور تقود الشرطة الألمانية إلى “مذبح نازي”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكالمة من رجل مخمور تقود الشرطة الألمانية إلى “مذبح نازي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).