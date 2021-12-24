بالصور..ماراثون شبابي لتسليط الاضواء عن جفاف

2021/12/24 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

نظم ناشطون في ديالى، اليوم الجمعة، ماراثونا شبابيا لتسليط الاضواء على مأساة جفاف شريان المحافظة.

وقال احمد مصطفى احد المشاركين في الماراثون في حديث له مع ( بغداد اليوم) ان "العشرات من شباب ديالى شاركوا في الماراثون الشبابي الذي اقيم على ضفاف نهر ديالى وسط بعقوبة تحت شعار نهرنا يجمعنا من اجل لفت انتباه الدوائر والمنظمات والجمعيات الدولية الى مأساة جفاف النهر الذي يمثل شريان الحياة لأكثر من مليون نسمة".

واضاف مصطفى ان "الماراثون رسالة سلمية ذات معنى واحد باننا امام كارثة حقيقة في الفترة القادمة وعلى لحكومة ان تتحرك صوب ايران من اجل اعتماد مبدا المشاركة في الانهر بين البلدين وايقاف بناء السدود على روافد النهر، خصوصاً وان 70% من مناطق ديالى تعتمد على مياه النهر في تامين حياتها وزراعة الاراضي والبساتين".

فيما اقر عضو مجلس النواب المنحل مضر الكروي بخطورة وضع نهر ديالى وتداعيات جفافه على وضع المحافظة خاصة وانه المغذي الأساسي والاهم لبحيرة حمرين التي تشكل خزين المياه في ديالى بشكل عام".

واضاف الكروي: "اننا ادركنا بشكل مبكر خطورة بناء سدود وتغير مجرى روافد نهر ديالى في ايران منذ اشهر طويلة ودعونا بغداد الى موقف صريح مما يحدث لان جفاف النهر ستخلق تسونامي نزوح بشري كبير في ديالى".

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