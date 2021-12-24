احصائيـة الواجبات لوكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخليـة

2021/12/24 | 14:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء، احصائيـة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2021/12/17 ولغاية 2021/12/24 ، كما اعلنتها وزارة الداخلية./انتهى5

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