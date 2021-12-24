بالفيديو .. ملثم يقتحم صيدلية في بغداد ويسرق مبلغاً مالياً وهواتف أصحابها

2021/12/24 | 14:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، تسجيلا فيديويا مصور من كاميرا مراقبة تظهر شخصـا ملثما يقتحم احدى الصيدليات في منطقة الكسرة ببغداد ويسرق مبلغاً مالياً وهواتف أصحابها تحت تهديد السلاح./انتهى5

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