2021/12/24 | 14:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن تمكن عمليات بغداد من القاء القبض على (١٧) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم إرهابيين اثنين ومتاجرين بمواد مخدرة.وذكرت الخلية في بيان، ان “الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة الإرهابيين وعناصر الجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، إذ […]

ظهرت المقالة بينهم ارهابيين..



القبض على 17 مطلوبا بقضايا مختلفة في بغداد أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم ارهابيين.. القبض على 17 مطلوبا بقضايا مختلفة في بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم ارهابيين.. القبض على 17 مطلوبا بقضايا مختلفة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).