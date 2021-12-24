وفاة 7 إثر غرق زورق مهاجرين قبالة جزيرة يونانية

2021/12/24 | 14:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت السلطات اليونانية اليوم الجمعة إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قارب يقل مهاجرين قبالة جزيرة يونانية أمس، وتم إنقاذ 90 آخرين.

وقال خفر السواحل اليوناني إنه انتهى من عملية لإنقاذ 90 شخصاً عندما جنح قارب يقلهم إلى الشمال من جزيرة أنتيكيثيرا بجنوب اليونان.

وتابع خفر السواحل أنه تم انتشال سبع جثث وأن عملية البحث ما زالت جارية.

وتقع اليونان على ممرات رئيسية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمهاجرين ولاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط، على الرغم من تراجع وتيرة تدفق المهاجرين منذ 2015-2016 عندما عبر أكثر من مليون شخص هذا البلد إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

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