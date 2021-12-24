بالصور:العتبة الحسينية توسع نشاطاتها الثقافية والدينية في سبع دول افريقية

2021/12/24 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم الشؤون الدينية في العتبة

الحسينية المقدسة انه يقوم حاليا

بافتتاح فروع له في القارة السمراء باسم

مؤسسة وارث الانبياء في دول (ساحل

العاج، والكاميرون، وتنزانيا،

والسنغال) لتضاف الى فروعها الثلاث

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