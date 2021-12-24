مداهمات في بغداد تنتهي باعتقال

2021/12/24 | 14:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالت عمليات الاعتقال متهمين بالإرهاب

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، تنفيذ حملة اعتقالات جديدة بحق مطلوبين في العاصمة من بينهم "إرهابيين وتجار مخدرات".

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، 24 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "قوة أمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت، وبعد تنفيذها لعدد من واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها في جانب الرصافة، من إلقاء القبض على 16 مطلوبًا وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، ومتهمين اثنين بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة ضبط بحوزتهما 2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطيها وميزان إلكتروني وأسلحة غير مرخصة".

وأضاف البيان، أنّ "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بعد ورود معلومات تفيد بتواجده ضمن قاطع مسؤولية اللواء في مناطق شرقي بغداد".

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