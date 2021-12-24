القبض على 17 مطلوباً بينهم إرهابيان اثنان في بغداد

2021/12/24 | 14:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت خلية الإعلام الأمني،اليوم الجمعة،القبض على17 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم إرهابيان اثنان ومتاجرون بمواد مخدرة.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن"الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة الإرهابيين وعناصر الجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، إذ تمكنت القوات الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة وبعد تنفيذها لعدد من واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها في جانب الرصافة".وأضافت أن"العملية أسفرت عن إلقاء القبض على (16) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب وهناك متهمان اثنان بالإتجار وتعاطي المواد المخدرة ،مبيناً أنه"تم ضبط بحوزتهما كيلوغرامين من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطيها وميزان الكتروني وأسلحة غير مرخصة".وتابعت أن"قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب بعد ورود معلومات تفيد بتواجده ضمن قاطع مسؤولية اللواء في مناطق شرقي بغداد،مشيراً الى أنه"تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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