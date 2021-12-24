"لا داعي للهلع" من متحوّر أوميكرون.. مسؤول صحي جنوب إفريقي يقول

2021/12/24 | 14:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت جنوب إفريقيا موجة متحور "أوميكرون" بسرعة وفعالية.ويخبرنا المسؤول الصحي في جنوب إفريقيا، نيكولاس كريسب، كيف في وسع الدول الأخرى تخطي موجة النسخة الأحدث من سلالة فيروس المستجد.

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