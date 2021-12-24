القبض على ١٧ مطلوباً بينهم متاجرين بالمخدرات في بغداد

2021/12/24 | 14:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين الملقى القبض عليهم متهم وفق احكام المادة ١/٤ ارهاب.

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