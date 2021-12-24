السد القطري يكلف لاعب المنتخب الوطني السابق علي رحيمه مدرباً للفريق الرديف

2021/12/24 | 14:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كلف نادي السد القطري، الجمعة، لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق علي حسين رحيمه مدرباً لرديف النادي.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال الإعلامي القطري خالد جاسم في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (24 كانون الاول 2021)، ان "الدولي العراقي السابق علي رحيمه مدربا لرديف نادي السد القطري اختيار موفق".

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